



Руководитель Управления ФНС России по Волгоградской области удостоен Благодарственного письма Президента Российской Федерации Владимира Путина. Как сообщает ИА «Высота 102», награда вручена Роману Иванову за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад в реализацию приоритетных социальных проектов.

Роман Альбертович назначен на должность руководителя волгоградского УФНС приказом Минфина России. В налоговых органах работает с 1994 года. Имеет высшее профессиональное образование.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2016 года № 1717-р Роману Иванову присвоен классный чин государственной гражданской службы Российской Федерации «Государственный советник Российской Федерации 2 класса». Он также имеет государственные и ведомственные награды.

Благодарственное письмо Президента РФ – признание не только профессиональных заслуг, но и личного вклада в развитие гражданского общества и социальной сферы Волгоградского региона.

Редакция ИА «Высота 102» поздравляет Романа Альбертовича с заслуженной наградой!