



Центральный парк культуры и отдыха Волгограда готовится к зимнему сезону. Как пояснили в пресс-службе парка, для посетителей будут доступны ледовый каток «Лагуна», снежные горки, большой крытый автодром, ряд аттракционов и деревня животных «Альпаково». Сейчас специалисты завершают подготовку площадок и проводят техобслуживание аттракционов, работа которых приостанавливается на зиму.

На катке «Лагуна» завершены основные подготовительные работы, холодильное оборудование также протестировано. Следующим этапом станет заливка первого слоя льда на арене площадью 2500 кв. метров. К сезону подготовили около 1000 пар прокатных коньков. Одновременно на льду смогут находиться более 500 человек.

На снежных горках в ближайшее время начнётся обустройство спусков, пункта проката тюбингов и инфраструктуры. Снежное покрытие, как и прежде, будут создавать снегогенераторы – для их работы нужна стабильно отрицательная температура. Это позволит сохранять снег на склонах даже в бесснежную погоду. Зимой также продолжат работать большой крытый автодром с бамперными машинками, ряд аттракционов и деревня «Альпаково».

Параллельно в парке началась плановая консервация сезонных аттракционов. Специалисты уже провели профилактику на «Башне свободного падения», «Седьмом небе», «Прыгающей машине» и других. Работы включают осмотр металлоконструкций и механизмов, антикоррозийную обработку, смазку узлов и укрытие посадочных модулей защитными чехлами. После завершения в зонах экстремальных и семейных аттракционов техники перейдут к консервации детских площадок. Все мероприятия проводятся с учётом конструктивных особенностей каждого объекта.