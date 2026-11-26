



Возглавляя МОУ Центр «Пост № 1» почти тридцать лет, Любовь Глыжко говорит безо всякого преувеличения – это место связало прочными нитями весь Волгоград и другие города России. Где бы она ни была, в какую бы организацию ни приезжала по рабочим вопросам, ей всегда и везде рассказывают с десяток историй, начинающиеся с главного: «Я тоже был частью этой истории». Чем сегодня живет Пост №1? Как изменились его будни после долгожданного переезда? И какие грандиозные планы сегодня обсуждают его сотрудники? Обо всем по порядку – в материале ИА «Высота 102».





«Это чувство ты проносишь с собой через всю жизнь»

Четверка постовцев в ногу марширует по Аллее Героев. Шаг – 222 (так условную паузу выдерживало не одно поколение постовцев). Рассматривая школьников, которые наверняка кажутся ему едва ли не исполинами, гулявший рядом мальчишка вдруг начинает повторять все их движения, раз за разом спрашивая у бабушки: «Похоже? У меня получается?».





– Самый яркий для каждого постовца – конечно же, первый день несения Вахты. Все абсолютно новое: все хочется узнать и попробовать, – делится впечатлениями ученик гимназии № 9, начальник караула Иван Федоренко. – Ответственность включается на все 100%. Каждое утро ты встаешь четко по графику, в 6:30 спешишь на электричку и будто бы проживаешь частичку взрослой жизни. На самом деле Пост №1 – это не только строевая подготовка. Это хорошая проверка себя на прочность, которую проходят не все.





– А я стоял на Посту №1 в 1985 году, и больше всего мне запомнилась та ответственность, которая возлагается на тебя, как на юного защитника Сталинграда, – поддерживает директор гимназии № 9 Иван Белолипецкий. – Помню, как в один прекрасный, последний, вечер меня забыли на внешнем посту. И я простоял там два с половиной часа – не сошел с места, никого не позвал, ждал и охранял. А мотивировало меня произведение Гайдара «Честное слово», когда мальчишку так же, как и меня, забыли на Посту, и он стойко ждал прихода командира. За это я получил звание отличника Поста №1. Что ощущаешь, когда заступаешь на Вахту? В первую очередь это гордость. Тебе доверили это право. У тебя в руках оружие твоих дедов. Ты охраняешь их покой и отдаешь им дань памяти. Ты причастен к этому, и это такое великое чувство, которое трудно передать словами. Его ты проносишь с собою через всю жизнь.





«Эти дети – особенные»

Ученики средней школы, еще слегка угловатые, ищущие себя и порой стесняющиеся внешних проявлений собственных чувств, здесь они в буквальном смысле растут на глазах. И эти удивительные метаморфозы замечают не только школьные педагоги, но и сами работники Поста №1.

– Десять дней, которые школьники проводят здесь, на Посту №1, становятся для них особенными. Конечно, мы бы не добились таких результатов, если бы подготовка к несению Вахты не начиналась еще в школе – с изучения истории Поста, площади Павших Борцов, Аллеи Героев, – рассуждает руководитель организации Любовь Глыжко. – Здесь же царит особая атмосфера. Словами можно многое рассказывать, но это надо прожить. После завершения Вахты все педагоги говорят нам: «Эти дети – особенные. С ними можно свернуть горы!». Они хотят творить, создавать что-то новое… Потому что здесь они были настоящими!





Возвращаясь с площади Павших Борцов, гимназисты проходят мимо экранов, на которых мелькают исторические кадры – такие же мальчишки и девчонки, разве что на несколько десятилетий старше этих ребят, – шагают к Вечному огню и замирают у мемориала с оружием в руках. Изменились ли современные дети? Пожалуй, да. Однако, работая на Посту №1 почти тридцать лет, Любовь Глыжко убеждена: современное поколение совершенно не заслуживает большинства навешиваемых ему ярлыков.

– Я и сама прошла школу Поста №1, стояв здесь сначала как пионерка, а затем – как комсомолка. Поэтому для меня это место связано и с детством, и с юностью, – улыбается Любовь Глыжко. – А в 1999-м году началась вторая часть моей истории, связанной с Постом – уже как руководителя этой уникальной системы воспитания детей. Надо сказать, что тогда такого внимания патриотическому воспитанию молодого поколения, как сейчас, увы, не уделялось. Да, слава Богу, Пост №1 был открыт. Да, его восстановили. Да, выделили средства на форму и оборудование. Но очень многое мы начинали с нуля, потому что система становилась совершенно другой. Правда, многое из ее основ мы взяли именно из советского времени! Что касается разницы поколений, то порой мы действительно замечаем на детях отпечаток современной жизни - к примеру, им сложно расстаться с телефоном и просто взять в руки книгу. Однако в большинстве своем они остались такими же, какими были дети и тридцать лет назад, и во времена СССР.





«В прямом смысле спешим на работу, как на праздник»

Почти год назад – в апреле 2026-го – в истории Поста №1 началась новая глава. Долгие годы ютившись в подвальном помещении на улице Пушкина, сотрудники учреждения наконец вздохнули полной грудью в просторных залах бывшего театра кукол.

– С одной стороны, у нас всего лишь появились новые стены. Но это оказалось очень важно. Из помещения на улице Пушкина, особенного для нас и, безусловно, любимого, мы уже выросли. Нам просто перестало его хватать. Из-за стесненных условий мы не могли реализовать многие планы. Сейчас мы, по правде говоря, до сих пор не можем привыкнуть к переменам. По утрам я подхожу к этому зданию, смотрю на него и думаю: «Неужели это наше?». Это до такой степени радостно, что теперь мы в прямом смысле спешим на работу, как на праздник, – не скрывает эмоций руководитель МОУ Центр «Пост №1».





Здесь, в своем новом доме, педагоги Поста №1 смогли в полной мере «расправить крылья» и вспомнить обо всех идеях, которые годами ждали своего часа. К примеру, о приглашении на Вахту памяти школьников из соседних государств. Или о долгожданной встрече выпускников. А, может, даже о сборе постовцев всех поколений, которым наверняка окажется тесно не только в новых залах организации, но и на всей площади Павших Борцов.

– Иной раз мне действительно кажется, что Пост №1 связал весь город. Куда бы я ни пришла, буквально в любой организации, мне сразу же говорят: «О, Пост!» И почти у каждого сотрудника есть связанная с ним история, – заключает Любовь Глыжко. – В этом и заключается его уникальность. В этом невероятном количестве людей, детей, объединенных постовским братством. Уже существуют целые поколения постовцев, и сегодня на вахту приходят правнуки тех, кто когда-то также, как и они сейчас, несли службу у Вечного огня!