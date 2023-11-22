Перед судом по обвинению в незаконной рыбалке возле плотины Волжской ГЭС предстанут трое жителей Волгограда, сообщили V102.RU в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте.

Фигурантам уголовного дела грозит до 5 лет лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что с декабря 2022 года по март 2023-го они систематически занимались незаконным выловом речной рыбы в районе плотины Волжской ГЭС.

- Организатором преступной группы являлся мужчина 1972 года рождения. Он и его сообщники, обладая навыками подводного погружения, использовали профессиональное снаряжение и рыболовную сеть длиной 75 и высотой 12 метров, являющуюся запрещенным орудием лова. Свою противоправную деятельность они осуществляли исключительно в ночное время, - рассказали в управлении.

Выловленную рыбу они грузили на маломерное судно и далее перевозили на автомобиле повышенной проходимости до мест реализации.

Браконьеров с незаконным уловом задержали в марте этого года. По предварительным данным, причиненный ими ущерб водным биологическим ресурсам превысил 300 тысяч рублей.