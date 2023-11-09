В России более 9 тысяч бойцов СВО и их детей поступили в вузы по квоте





В России в высшие учебные заведения по отдельной квоте поступило больше 9 тысяч участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. О таких итогах приемной кампании 2023 года сообщил председатель комитета по науке и высшему образованию ГД Сергей Кабышев.

– По итогам приемной кампании 2023 года в рамках отдельной квоты в вузы принято около 9 400 человек, – сообщил, в частности, Кабышев. – 1200 из них – участники специальной военной операции, 8 200 человек – члены семей участников СВО. Еще 220 участников СВО и их дети приняты на подготовительные отделения вузов за счет бюджетных ассигнований. Также благодаря нашему решению 448 участников СВО и 420 их детей переведены на бесплатное обучение.

Самыми популярными направлениями, по его словам, среди абитуриентов из числа участников СВО и членов их семей стали лечебное дело, педагогика, а также информационные системы и технологии.

Напомним, что участники СВО и их дети получили право на поступление в вузы на бюджетные места в рамках отдельной квоты в июне 2023 года. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным. Те, кто уже проходит обучение на платной основе в вузах, могут в приоритетном порядке перейти на бесплатное отделение.