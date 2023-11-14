Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечен нелегальный канал поступления в регион черной икры и рыбы осетровых видов, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации.

Как сообщили V102.RU в ведомстве, члены межэтнической организованной преступной группы были задержаны с поличным при перевозке и сбыте биоресурсов. Задержанные причастны к организации на территории Южного федерального округа незаконного оборота икры и рыбы осетровых видов.





При задержании и проведении обысков у подозреваемых из незаконного оборота изъято 40 банок объемом 0,5 литра черной икры белуги и осетра, около полтонны рыбы осетровых видов, 650 браконьерских орудий лова, 5 моторных лодок, денежных средств в размере 2,7 млн рублей, полученные браконьерами от незаконной реализации биоресурсов.

Общая стоимость изъятого превышает 15 млн рублей. Сопроводительные документы, подтверждающие легальность происхождения и безопасность продукции, отсутствовали.





Согласно заключению специалиста-ихтиолога Волгоградского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», экземпляры рыбы осетровых видов предположительно являются дикими. А банки с икрой изготовлены кустарным способом.



По материалам УФСБ России по Волгоградской области СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК России. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, к нему причастных.

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