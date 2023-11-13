Волжские врачи пересадили кожу пациенту со слоновой ногой





Врачи больницы имени Фишера в Волжском вернули пациенту с редким заболеванием возможность ходить. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, 42-летний мужчина на протяжении всей жизни страдал от врожденной патологии – слоновости левой ноги.

В процессе развития на фоне большого роста и большого размера стопы – 46, у пациента развился гигантизм 1 и 2 пальца левой стопы, что не позволяло носить обувь. В 2004 году в федеральной клинике мужчине ампутировали один палец на левой стопе. Врачи больницы имени Фишера в Волжском вернули пациенту с редким заболеванием возможность ходить. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, 42-летний мужчина на протяжении всей жизни страдал от врожденной патологии – слоновости левой ноги.В процессе развития на фоне большого роста и большого размера стопы – 46, у пациента развился гигантизм 1 и 2 пальца левой стопы, что не позволяло носить обувь. В 2004 году в федеральной клинике мужчине ампутировали один палец на левой стопе.

Однако в послеоперационном периоде швы разошлись и появилась незаживающая рана. Мужчине пришлось в 2018 году ампутировать часть стопы, но вновь появились осложнения. Врачи федеральной клиники безуспешно пытались справиться с ними с помощью консервативного лечения в течении 5 лет, но безуспешно.

Мужчина принял решение обратиться за помощью к докторам волжской больницы им С. З. Фишера, где после совместного осмотра профессором травматологом ортопедом Олегом Тетериным, травматологом ортопедом, хирургом Александром Кефером, завотделением гнойной хирургии Сергеем Якуповым был разработан двухэтапный план оперативного лечения. Однако в послеоперационном периоде швы разошлись и появилась незаживающая рана. Мужчине пришлось в 2018 году ампутировать часть стопы, но вновь появились осложнения. Врачи федеральной клиники безуспешно пытались справиться с ними с помощью консервативного лечения в течении 5 лет, но безуспешно.Мужчина принял решение обратиться за помощью к докторам волжской больницы им С. З. Фишера, где после совместного осмотра профессором травматологом ортопедом Олегом Тетериным, травматологом ортопедом, хирургом Александром Кефером, завотделением гнойной хирургии Сергеем Якуповым был разработан двухэтапный план оперативного лечения.

В ходе операций у пациента с редкой патологией удалили мертвые ткани и пересадили кожу. Послеоперационный период протекал относительно благоприятно - приживляемость составила 80% и мужчина, наконец, перестал страдать от болей.

В настоящее время прооперированный пациент уже ходит с опорой и даже вернулся к работе. Ему предстоит еще реабилитация, после чего хирурги закроют окончательно рану. В ходе операций у пациента с редкой патологией удалили мертвые ткани и пересадили кожу. Послеоперационный период протекал относительно благоприятно - приживляемость составила 80% и мужчина, наконец, перестал страдать от болей.В настоящее время прооперированный пациент уже ходит с опорой и даже вернулся к работе. Ему предстоит еще реабилитация, после чего хирурги закроют окончательно рану.

Фото больницы имени Фишера VK.com