Расследования

Пензяк с «раздвоением» личности обманул похотливого волгоградца: видео

Расследования 09.11.2023 15:27
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09.11.2023 15:27


В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Пензенской области, который притворялся проституткой, чтобы «разводить» на деньги мужчин. Как сообщает V102.RU, жертвой мошенничества стал 18-летний волгоградец. 



— Следователем отдела полиции № 2 УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину), — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Подозреваемого задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительно установлено, что предприимчивый пензяк создал в Сети сайты с объявлениями о предоставлении секс-услуг и размещал там «фейковые» анкеты девушек, фото которых брал в Интернете. Злоумышленник в разговоре с клинетами выполнял сразу две роли. Сначала он выступал якобы от лица проститутки, поменяв тембр голоса. Женским голосом  он озвучивал стоимость услуг и предлагал «допы». 

Когда потенциальный клиент переводил деньги, разговор переключался на администратора сайта. Аферист уже мужским голосом требовал оплатить допстраховку. На одно из предложений откликнулся 18-летний волгоградец, который в предвкушении встречи перевел злоумышленнику 97 тысяч рублей. Когда юноша понял, что стал жертвой мошенников — сразу заявил в полицию. 

В результате ОРМ полицейскими в Пензенской области был задержан подозреваемый в афере. При обыске по месту проживания мужчины сотрудники МВД изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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