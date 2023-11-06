Под Волгоградом молодую маму оштрафовали за фейковую проституцию





Жительница Среднеахтубинского района хотела заработать на фейковой проституции, но теперь ей придется раскошелиться на штраф. Молодая мама предстала перед судом по обвинению в уголовном преступлении. Жительница Среднеахтубинского района хотела заработать на фейковой проституции, но теперь ей придется раскошелиться на штраф. Молодая мама предстала перед судом по обвинению в уголовном преступлении.

Как рассказали V102.RU в Среднеахтубинском районном суде, женщина разместила в интернете информацию о том, что она якобы оказывает сексуальные услуги. На объявление в скором времени откликнулся мужчина, который созвонился с «проституткой» и поинтересовался о стоимости услуг. Женщина озвучила сумму – 13600 рублей. «Клиент» перевел требуемую сумму ей на карту. Молодая мама потом призналась на суде, что собиралась потратить эти деньги на личные нужды. При этом она продолжала выманивать деньги у мужчины, который в конечном итоге перечислил ей 18 тысяч рублей. Явно заигравшаяся «проститутка» и после этого не собиралась выполнять данные обязательства.- Изменив голос на мужской, в ходе телефонного разговора подсудимая потребовала от «клиента» еще 7600 рублей будто бы в качестве оплаты страховки за жизнь и здоровье девушки, которая будет оказывать интимные услуги, - говорится в сообщении суда.После этого «клиент», наконец, понял, что стал жертвой обмана, отказался оплачивать «страховку» и обратился в полицию.При назначении наказания подсудимой суд учел наличие малолетних детей у неудачливой путаны. Ее признали виновной в мошенничестве и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.