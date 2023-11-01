СК: установлена личность найденного мертвым в Волжском мужчины

В Волгоградской области сегодня, 1 ноября, следственные органы сообщили о найденном трупе исчезнувшего в конце июля мужчины. По информации собственного источника V102.RU, сгнившие останки нашли в лесопосадке в Волжском.

— 31 октября 2023 года в следственный отдел по городу Волжскому поступило сообщение об обнаружении в лесополосе напротив дома № 172 по улице Пушкина, тела ранее без вести пропавшего Никольченко А.С., — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело обнаружено сотрудниками полиции в ходе поисковых мероприятий в рамках уголовного дела. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства устанавливаются.

Напомним, что ранее следствие просило оказать помощь в розыске волжанина. Мужчина 22 июля 2023 года в обед ушел с работы по улице Пушкина и убыл в неизвестном направлении.

Фото: СУ СКР России по Волгоградской области

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