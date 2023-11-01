В Волжском под ветками три месяца пролежал обезображенный труп мужчины

В Волжском Волгоградской области в лесопарковой зоне обнаружено тело неизвестного мужчины. Как сообщает V102.RU, рядом с трупом нашли нож и телефон с кольцом.

— Тело нашли накануне ближе к обеду. Уже подгнившее, месяца три пролежало, лицо обезображено. Обнаружили в лесополосе недалеко от дома № 172 по улице Пушкина. Труп был накрыт ветками. Рядом лежал нож, телефон и кольцо, — рассказал собственный источник «Высоты 102».

Не исключено, что мужчина мог уйти из жизни самостоятельно. По не подтвержденной официально информации, останки могут принадлежать пропавшему несколько месяцев назад волжанину.

Скриншот: Google Maps

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