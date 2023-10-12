Следователи просят помощи в поиске 35-летнего Александра Никольченко, который пропал еще 22 июля. Как рассказали V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, мужчина в этот день в обеденное время покинул место работы, расположенное на улице Пушкина, и с той поры о нем нет никаких известий.Приметы: на вид 30-35 лет, славянской внешности, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза карие.В день исчезновения был одет в футболку темно-синего цвета, джинсовые шорты синего цвета.Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о местонахождении Никольченко А.С. или лица, схожего по приметам с последним, а также о последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8-937-085-69-37, 8-8443-41-01-51, 8-927-525-26-02, 8-960-876-51-53. Анонимность гарантирована.