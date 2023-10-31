В МВД подтвердили взрыв в СНТ Волгограда





Полицейские устанавливают обстоятельства получения травм жительницей Дзержинского района Волгограда. Как ранее сообщало V102.RU, накануне в редакцию позвонил читатель, который рассказал о подрыве женщины на улице Знаменской. Также сегодня утром информация о взрыве появилась в Telegram-канале Shot.

— Утром 30 октября 2023 года во время благоустройства на территории частного домовладения Дзержинского района Волгограда произошел взрыв неустановленного предмета, предположительно гранаты, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области

В полицейском ведомстве уточнили, что в результате травмы получила 71-летняя женщина.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), — добавили в областном главке МВД. — Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что обратившийся накануне в редакцию житель Волгограда пожелал сохранить анонимность. При этом он настаивал на том, что пострадавшая подорвалась на гранате.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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