Расследования

В МВД подтвердили взрыв в СНТ Волгограда

Расследования 31.10.2023 09:21
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31.10.2023 09:21


Полицейские устанавливают обстоятельства получения травм жительницей Дзержинского района Волгограда. Как ранее сообщало V102.RU, накануне в редакцию позвонил читатель, который рассказал о подрыве женщины на улице Знаменской. Также сегодня утром информация о взрыве появилась в Telegram-канале Shot. 

— Утром 30 октября 2023 года во время благоустройства на территории частного домовладения Дзержинского района Волгограда произошел взрыв неустановленного предмета, предположительно гранаты, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области 

В полицейском ведомстве уточнили, что в результате травмы получила 71-летняя женщина.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), — добавили в областном главке МВД. — Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что обратившийся накануне в редакцию житель Волгограда пожелал сохранить анонимность. При этом он настаивал на том, что пострадавшая подорвалась на гранате.  

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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