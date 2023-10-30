Жители Волгограда сообщили о взрыве на дачном участке

В редакцию V102.RU поступил звонок от читателя, который сообщил о взрыве утром, 30 октября, в Дзержинском районе Волгограда. Как стало известно, инцидент произошел по улице Знаменской.

— Сегодня утром на территории нашего дачного сообщества раздался громкий взрыв. Все произошло на участке 70-летней пенсионерки. Женщину забрали в больницу. Сейчас она находится в реанимации. Все произошло в полдесятого утра. До самого вечера работали силовики, — рассказал информагентству читатель.

Обратившийся в редакцию житель Волгограда пожелал сохранить анонимность. При этом он настаивает на том, что пострадавшая подорвалась на гранате. Женщина якобы сдвинула с места ведро, под которым находилось взрывное устройство.

В правоохранительных органах Волгоградской области данную информацию не подтверждают, но и не опровергают. Известно, что женщину доставили в больницу № 25 Волгограда. По информации от экстренных служб, угрозы ее жизни нет.

Скриншот: Google Maps