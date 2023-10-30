Происшествия

Жители Волгограда сообщили о взрыве на дачном участке

Происшествия 30.10.2023 21:36
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30.10.2023 21:36


В редакцию V102.RU поступил звонок от читателя, который сообщил о взрыве утром, 30 октября, в Дзержинском районе Волгограда. Как стало известно, инцидент произошел по улице Знаменской.  

— Сегодня утром на территории нашего дачного сообщества раздался громкий взрыв. Все произошло на участке 70-летней пенсионерки. Женщину забрали в больницу. Сейчас она находится в реанимации. Все произошло в полдесятого утра. До самого вечера работали силовики, — рассказал информагентству читатель. 

Обратившийся в редакцию житель Волгограда пожелал сохранить анонимность. При этом он настаивает на том, что пострадавшая подорвалась на гранате. Женщина якобы сдвинула с места ведро, под которым находилось взрывное устройство.  

В правоохранительных органах Волгоградской области данную информацию не подтверждают, но и не опровергают. Известно, что женщину доставили в больницу № 25 Волгограда. По информации от экстренных служб, угрозы ее жизни нет. 

Скриншот: Google Maps 

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