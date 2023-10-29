



И тут за дело взялась Елена Тютюлина. Как следует из материалов судебного заседания, сотрудница «Волгоградавтодора» пыталась договориться с экспертом коммерческой организации, которая проводила исследование асфальтобетона, об изменении результатов образцов. С этой целью женщина посетила сотрудника в организации, где изложила свою «просьбу», предложив встретиться на автостоянке около одного из саратовских гипермаркетов. Когда сотрудник экспертной организации подъехал на стоянку гипермаркета, Елена Тютюлина пересела к нему в автомобиль из машины, на которой ее привез водитель, и достала полиэтиленовый файл с шестью купюрами по 5 тысяч рублей – всего 30 тысячами, которые передала своему собеседнику. И тут за дело взялась Елена Тютюлина. Как следует из материалов судебного заседания, сотрудница «Волгоградавтодора» пыталась договориться с экспертом коммерческой организации, которая проводила исследование асфальтобетона, об изменении результатов образцов. С этой целью женщина посетила сотрудника в организации, где изложила свою «просьбу», предложив встретиться на автостоянке около одного из саратовских гипермаркетов. Когда сотрудник экспертной организации подъехал на стоянку гипермаркета, Елена Тютюлина пересела к нему в автомобиль из машины, на которой ее привез водитель, и достала полиэтиленовый файл с шестью купюрами по 5 тысяч рублей – всего 30 тысячами, которые передала своему собеседнику.

К слову, Елена Тютюлина не стала обжаловать приговор и он вступил в законную силу.



Коллаж V102.RU и фото t.me Общественный контроль города Котово



Читать по теме: Читать по теме:





Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»



Стали известны подробности громкого уголовного дела о коммерческом подкупе, по которому осудили сотрудницу ГБУ «Волгоградавтодор» Елену Тютюлину. В распоряжении редакции V102.RU оказался приговор, вынесенный Елене Тютюлиной Заводским районным судом Саратова. Как выяснилось, сотрудница учреждения пыталась за денежное вознаграждение решить щекотливый вопрос с экспертом одной из саратовских организаций за изменение негодных проб асфальтобетона, который использовался при строительстве дороги по улице Дачная в Котово.Напомним, скандал с улицей Дачная разразился в начале этого года. Администрация городского поселения Котово осенью 2022 года заключила контракт с ГБУ «Волгоградавтодор» на капитальный ремонт дороги. Единственным участником аукциона стало это государственное учреждение, которое и было признано победителем. Контракт с организацией теперь уже бывший глава поселения Сергей Лесниченко заключил по максимальной цене – 31 миллион 351 тысяча 800 рублей. И в последних числах декабря прошлого года чиновник и представители ГБУ подписали акты выполненных работ.Между тем, горожане с изумлением наблюдали, как сданная в эксплуатацию в декабре 2022 года дорога уже в январе стала в буквальном смысле слова разваливаться. Тогда местные жители сообщали, что в свежеуложенном асфальте появились ямы и выбоины, а обочины раскрошились и сползли на грунтовку. Фото и видео безобразной «новой» дороги публиковал телеграмм-канал «Общественный контроль города Котово». Пользователи задавали вопросы, куда ушли более 30 миллионов рублей, которые были освоены на ремонте трассы.Метаморфозами, произошедшими с новой дорогой, заинтересовались и компетентные органы. По материалам прокурорской проверки в марте 2023 года следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. В частности, было выявлено завышение объемов выполненных работ, а также некачественное проведение ремонта. В рамках расследования уголовного дела были взяты образцы асфальтобетона, который использовался при строительстве дороги. Следователи решили провести судебно-строительную экспертизу в соседнем регионе, куда и были отправлены пробы асфальтового покрытия.Однако процесс передачи денег проходил уже под контролем правоохранительных органов. Елену Тютюлину в обозначенном месте поджидали полицейские и оперативники УФСБ по Саратовской области, куда поступила информация о готовящемся преступлении. Видеокадры задержания сотрудницы «Волгоградавтодора», а также аудизаписи общения Елены Тютюлиной с экспертом также фигурировали в уголовном деле.В суде было установлено, что испытание на качество не прошли две пробы асфальтобетона, которые не соответствовали таким показателям, как зерновой состав и водонасыщение. Представительница волгоградского учреждения предлагала эксперту изменить результаты исследований стройматериала за 15 тысяч за каждую пробу. Сама она объясняла, что пошла на преступление «в целях карьеризма, поддержания положительной деловой репутации и из желания вернуть доверие».Елена Тютюлина в суде полностью признала свою вину. Это послужило одним из смягчающих обстоятельств, как и сотрудничество со следствием. Кроме того, суд учел состояние здоровья подсудимой, ее близких родственников, а также наличие иждивенцев и положительные характеристики сотрудницы ГБУ.