Стали известны подробности громкого уголовного дела о коммерческом подкупе, по которому осудили сотрудницу ГБУ «Волгоградавтодор» Елену Тютюлину. В распоряжении редакции V102.RU оказался приговор, вынесенный Елене Тютюлиной Заводским районным судом Саратова. Как выяснилось, сотрудница учреждения пыталась за денежное вознаграждение решить щекотливый вопрос с экспертом одной из саратовских организаций за изменение негодных проб асфальтобетона, который использовался при строительстве дороги по улице Дачная в Котово.
Напомним, скандал с улицей Дачная разразился в начале этого года. Администрация городского поселения Котово осенью 2022 года заключила контракт с ГБУ «Волгоградавтодор» на капитальный ремонт дороги. Единственным участником аукциона стало это государственное учреждение, которое и было признано победителем. Контракт с организацией теперь уже бывший глава поселения Сергей Лесниченко заключил по максимальной цене – 31 миллион 351 тысяча 800 рублей. И в последних числах декабря прошлого года чиновник и представители ГБУ подписали акты выполненных работ.
Между тем, горожане с изумлением наблюдали, как сданная в эксплуатацию в декабре 2022 года дорога уже в январе стала в буквальном смысле слова разваливаться. Тогда местные жители сообщали, что в свежеуложенном асфальте появились ямы и выбоины, а обочины раскрошились и сползли на грунтовку. Фото и видео безобразной «новой» дороги публиковал телеграмм-канал «Общественный контроль города Котово». Пользователи задавали вопросы, куда ушли более 30 миллионов рублей, которые были освоены на ремонте трассы.
Метаморфозами, произошедшими с новой дорогой, заинтересовались и компетентные органы. По материалам прокурорской проверки в марте 2023 года следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. В частности, было выявлено завышение объемов выполненных работ, а также некачественное проведение ремонта. В рамках расследования уголовного дела были взяты образцы асфальтобетона, который использовался при строительстве дороги. Следователи решили провести судебно-строительную экспертизу в соседнем регионе, куда и были отправлены пробы асфальтового покрытия.
В суде было установлено, что испытание на качество не прошли две пробы асфальтобетона, которые не соответствовали таким показателям, как зерновой состав и водонасыщение. Представительница волгоградского учреждения предлагала эксперту изменить результаты исследований стройматериала за 15 тысяч за каждую пробу. Сама она объясняла, что пошла на преступление «в целях карьеризма, поддержания положительной деловой репутации и из желания вернуть доверие».
Елена Тютюлина в суде полностью признала свою вину. Это послужило одним из смягчающих обстоятельств, как и сотрудничество со следствием. Кроме того, суд учел состояние здоровья подсудимой, ее близких родственников, а также наличие иждивенцев и положительные характеристики сотрудницы ГБУ.