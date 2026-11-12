В Дзержинском районе Волгограда завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей - 18-летнего юноши и его 14-летнего друга. Им предъявлены обвинения в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).СКР по Волгоградской области сообщает, что 24 июля обвиняемые на улице Танкистов в Дзержинском районе встретили 16-летнего подростка, которого они ранее не знали.

- Под надуманным предлогом они потребовали от несовершеннолетнего сесть в автомобиль и передать им 50 тысяч рублей. Опасаясь за свою жизнь, подросток согласился и попросил свою мать перевести ему деньги, - прокомментировали в СКР.

Затем фигуранты вместе с потерпевшим подошли к банкомату, где молодой человек снял требуемую сумму и передал её одному из обвиняемых. На следующий день злоумышленники вновь встретились с подростком и, используя тот же предлог, потребовали у него 100 тысяч рублей. Подросток снова согласился выполнить их требования. Спустя несколько дней при очередной встрече обвиняемые увеличили сумму до 400 тысяч рублей, но на этот раз подросток отказался и сообщил о случившемся в полицию.

Следственные органы собрали достаточную доказательную базу, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.