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Общество

Волгоградку осудили за многомиллионную аферу с обналичиванием средств маткапитала

Общество 12.11.2026 09:41
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12.11.2026 09:41


В Санкт-Петербурге поставлена точка в деле о многомиллионном мошенничестве. Жительницу Волгограда приговорили к реальному сроку за махинации с обналичиванием средств материнского капитала через липовые займы, якобы выданные на строительство жилья. Схему вскрыли оперативники волгоградского регионального управления ФСБ России.

- Женщина в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» предоставляла в отделение Пенсионного Фонда России по Волгоградской области заведомо ложные и недостоверные сведения от имени обладателей материнского капитала, создав видимость легитимности выданных займов на строительство жилых домов на земельных участках, расположенных на территории РФ, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Оказывала содействие в обналичивании государственной помощи фигурантка ради собственной выгоды. С родителей она взимала комиссию порядка 45% от причитающейся выплаты.

В общей сложности ущерб от действий аферистки составил 16 млн рублей. Управлением ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении фигурантки и других участников преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК России.

Отметим, решением Московского районного суда Санкт-Петербурга женщина признана виновной в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159.2 УК России. Обвинению удалось доказать её причастность к 37 эпизодам. Ближайшие четыре года и шесть месяцев она проведёт в исправительной колонии общего режима. Также волгоградке предстоит выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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