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Борьба с коррупцией

Плата за шикарную жизнь? В Москве арестовали экс-руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Бакина

Борьба с коррупцией 10.11.2026 17:35
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10.11.2026 17:35


Басманный суд Москвы арестовал одного из бывших руководящих сотрудников Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Никиту Бакина, который в 2025 году претендовал на должность руководителя этого надзорного ведомства. Информацию о задержании и аресте Бакина ИА «Высота 102» подтвердили собственные источники. Бывшего госслужащего, который уволился из Ростехнадзора в июне этого года, подозревают в получении взяток.

Отметим, что руководителем Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Никита Бакин так и не стал, хотя в 2024-ом он был назначен врио заместителя руководителя управления. Кроме того, Бакина называли одним из вероятных претендентов на должность главы Нижне-Волжского управления Ростехнадзора в будущем.  

О роскошной жизни чиновника со скромной зарплатой на просторах интернета можно найти много интересной информации. Так, летом 2025 года широко обсуждалась фотография Бакина с семьей на мероприятии по посадке деревьев. Тогда еще действующий госслужащий пришел на субботник с часами Rolex стоимостью более 2 миллионов рублей на запястье и в кроссовках за 150 тысяч рублей, в руках супруги Бакина красовалась сумка премиального бренда за 300 тысяч рублей.

По сведениям анонимных тг-каналов, Бакин ездит по Волгограду на премиальных авто стоимостью в десятки миллионов рублей с «красивыми» номерами, любит отдыхать на Мальдивах и тратит за ужин в ресторане месячную зарплату. Деньги на шикарную жизнь, по сведениям анонимных авторов, стабильно поступают Бакину якобы за разрешения сдать или эксплуатировать тот или иной опасный объект. 

Начальник межрегионального отдела государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора Никита Бакин, как утверждают все те же анонимные тг-каналы, преуспел не только на госслужбе. Чиновник получал хороший доход и со стрип-клубов Hunny Bunny в Волгограде, Москве и Краснодаре. Управляющее этими заведениями ООО «СЛОН» оформлено на супругу Бакина, утверждают издания.    

По данным сервиса проверки контрагентов Seldon.Basis, совладельцами ООО «СЛОН» являются два человека: Диана Акопова (доля в УК 66,67%) и Кристина Бакина (доля в УК 33,33%). Зарегистрирована компания по ул. Краснознаменская, 7 – по этому адресу как раз и находится стриптиз-клуб и шоу-бар Honey Bunny в Волгограде.

Неплохие доходы, как отмечают тг-каналы, Бакин имеет и от ООО «ББ груп» (сеть ресторанов «Персонажи»), являясь одним из двух бенефициаров этой компании. В Seldon.Basis указано, что в настоящее время у ООО «ББ груп» двое совладельцев: Жанетта Ковалева и Сергей Бахвалов. 

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