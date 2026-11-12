Под Волгоградом юный водитель «Лады» учинил ДТП с погибшим





В Фроловском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей «Лада Приора» и Daewoo Nexia. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла напротив дома №140.

По предварительной информации, 18-летний водитель «Лады» совершил столкновение с иномаркой под управлением 85-летнего водителя, после чего автомобиль Daewoo Nexia совершил наезд на препятствие.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте ДТП. Двое пассажиров автомашины «Лада Приора», один из которых 17-летний подросток доставлены в медицинское учреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области