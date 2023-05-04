Расследования

В Саратове ФСБ задержала сотрудницу ГБУ «Волгоградавтодор» за дачу взятки

Расследования 04.05.2023 14:35
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04.05.2023 14:35




Следователи СУ СК по Саратовской области закончили расследование уголовного дела в отношении сотрудницы государственного бюджетного учреждения, возбужденного о по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, за заведомо незаконные действия. Как пояснили  ИА «Высота 102» в ведомстве, уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру. 
Ранее, 18 апреля, на саратовского СУ СКР была опубликована информация о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудницы государственного бюджетного учреждения, которую подозревают в коммерческом подкупе. 
– По версии следствия, 29 марта 2023 года женщина от имени и в интересах учреждения передала сотруднику организации незаконное вознаграждение за совершение им заведомо незаконных действий в ее интересах, выразившихся в подготовке фиктивных протоколов испытаний асфальтобетона путем внесения в них недостоверных сведений о его качестве и соответствии ГОСТу, – говорится в сообщении СУ СК по Саратовской области.
Противоправные действия подозреваемой были пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Кадры задержания женщины попали на видео. 
Между тем, как стало известно ИА «Высота 102» из собственных источников в следственных органах, речь может идти о  Елене Тютюлиной – начальнике управления лабораторного контроля ГБУ «Волгоградавтодор». Несколько лет назад она работала заместителем руководителя ГБУ «Волгоградавтодор».
По данным информагентства, деньги предназначались для сотрудника коммерческой организации, которая занимается испытаниями образцов стройматериалов и расположена на улице Большая Лесопарковая в Заводском районе Саратова. По информации источника ИА «Высота 102», произошедшее может быть связано с уголовным делом, которое было возбуждено из-за некачественного ремонта улицы Дачная в Котово. 
В СУ СК по Саратовской области также пояснили, что задержанной сотруднице ГБУ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По сведениям облкомтранса, которые поступили в ответ на редакционный запрос, в настоящее время Елена Тютюлина продолжает работать в государственном учреждении, исполняя свои полномочия. В самом «Волгоградавтодоре» корреспондентам «Высоты 102» в телефонном разговоре не смогли однозначно пояснить, является ли Тютюлина их действующим сотрудником.  

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