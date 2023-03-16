



Жители Котово Волгоградской области требуют проведения расследования по факту разрушения объездной дороги, которая была введена в эксплуатацию в конце декабря 2022 года. Как рассказали ИА «Высота 102» котовчане, уже в январе они заметили признаки выкрашивания асфальта и сползания обочин на дороге. Однако сейчас ситуация ухудшилась. Так, асфальт на обочинах раскрошился на мелкие фракции, покрытие пошло трещинами, а на всем протяжении дороги уже образовались глубокие ямы.

– По этой так называемой новой дороге уже опасно ездить, – констатируют котовчане. – Дорога в буквальном смысле слова рассыпается.

Напомним, о плачевном состоянии улицы Дачная ИА «Высота 102» сообщало в публикации «Уже куски отваливаются»: в Волгоградской области разрушается сданная под Новый год дорога . Аукцион на ремонт трассы в ноябре прошлого года выиграло ГБУ «Волгоградавтодор», контракт с госучреждением был заключен по максимальной цене – 31 351 800 рублей.





Затем ГБУ «Волгоградавтодор» методом неконкурентной закупки заключило договор с единственным поставщиком – ИП Брутян А.А. на 3 миллиона рублей для выполнения работ по ремонту дороги, мотивируя это «отсутствием собственных специалистов и специализированной техники».

Дорогу, по рассказам котовчан, начали строить в самый пик дождей. Уже тогда горожане выражали сомнение в качестве проводимых работ, а так называемый асфальт рассыпался на отдельные фракции, похожие на обычный щебень.

Подозрения жителей в том, что дорога строилась без соблюдения строительных норм, подтвердили и специалисты ООО «СтройИнтерьер», которые в процессе ремонта трассы уведомляли ГБУ «Волгоградавтодор» и тогдашнего главу городского поселения город Котово Сергея Лесниченко о нарушениях, выявленных в ходе строительного надзора. В частности, специалисты обратили внимание, что «устройство щебеночного основания и укрепление откосов на переувлажненном грунте (влажность которых выше предельной, при которой достигает коэффициент уплотнения 0,9) недопустимо». Также выяснилось, что асфальтовое покрытие перед ремонтом было снято не в полном объеме, в канаве около обочины дороги щебень засыпался в переувлажненную почву, а на уложенном асфальте имелись такие дефекты, как продавливание, трещины, местами просматривался щебень, на некоторых участках и вовсе отсутствовала геосетка.





Тем не менее, в конце декабря прошлого года Сергей Лесниченко принял работу дорожников и подписал акты выполненных работ. Глава Котово недавно покинул свою должность, но вопросы у жителей остались – как можно было принять дорогу, построенную с многочисленными нарушениями, и самое главное – кто, когда, как и за какие средства будет все исправлять?

В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области ИА «Высота 102» пояснили, что вопросы по состоянию улицы Дачная надо адресовать руководству городского округа, уточнив, что на ремонт трассы администрации городского поселения была выделена субсидия из областного бюджета.

И.о.главы администрации городского поселения Наталья Ефимченко, ранее являвшаяся заместителем Сергея Лесниченко, в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» пояснила, что улица Дачная находится на гарантийном обслуживании, однако на другие вопросы пообещала ответить после получения письменного запроса, который уже отправлен в администрацию городского поселения.

Между тем, жители Котово считают, что никакой гарантийный ремонт дорогу на улице Дачная уже не спасет.

– Что может сделать подрядчик? Залатать ямы и собрать рассыпанный асфальт с обочин? Эта дорога нуждается в новом капитальном ремонте. Но вопрос – кто ответит за то, что 31 миллион рублей, по сути, были выброшены на ветер? Мы думаем, что в этой ситуации лучше всего разберутся следователи, – констатируют котовчане.

Фото и видео Александра Касьянова