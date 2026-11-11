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Борьба с коррупцией

В Краснодаре готовятся судить 12 фигурантов дела о коррупции в Волгограде

Борьба с коррупцией 11.11.2026 11:36
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11.11.2026 11:36


Первомайский районный суд Краснодара назначил на 23 ноября дату первого заседания по обвинению в коррупции бывших сотрудников администрации Волгограда и представителей ряда строительных компаний. 

Напомним, что всего по этому громкому делу проходят 12 обвиняемых, в числе которых экс-руководительница департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анна Елисеева, а также четверо топ-менеджеров крупных компаний-застройщиков из Волгограда. 

Представителям строительного бизнеса инкриминируется статья о даче взятки в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ), а бывшую чиновницу обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ). В этом коррупционном деле есть и другие фигуранты, которым вменяется посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

Первое заседание по этому резонансному делу суд в Краснодаре должен был провести еще 15 сентября, но тогда процесс не состоялся. Суду потребовалось время, чтобы доставить на процесс всех фигурантов, которые, как выяснилось, находятся в разных городах. 

Решение о рассмотрении этого коррупционного дела в Краснодаре принял Четвёртый кассационный суд по иску Генпрокуратуры. Верховный суд оставил решение об изменении подсудности «во избежание сомнений в объективности и беспристрастности судов Волгоградской области» без изменений.

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