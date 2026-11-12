



Спрос на цифровые решения для экологического мониторинга в Волгоградской области с начала 2026 года вырос на 25%. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», в ноябре представили аналитики МТС. По информации специалистов, новейшие технологии позволяют предприятиям региона объединять данные с измерительных приборов, отслеживать изменения окружающей среды и моделировать распространение выбросов. Для промышленного региона все это означает переход от отдельных замеров к системному управлению экологическими рисками.

От замера к анализу

Экологический контроль начинается с измерений, но не ограничивается ими. Фиксация концентрация загрязняющего вещества – это только первый шаг. Не менее важно понять, чем вызвано изменение показателей, как на ситуацию влияют погодные условия и может ли отклонение привести к дальнейшим рискам. Чем быстрее специалисты получают и сопоставляют эти данные, тем больше у них возможностей для своевременной реакции.

Для Волгоградской области с ее химической и нефтеперерабатывающей промышленностью, металлургией и энергетикой задача особенно актуальна. С начала года спрос на комплексные решения для цифрового экологического мониторинга среди предприятий региона вырос на 25%. Такие технологии востребованы и в жилищно-коммунальном хозяйстве (для наблюдения за водными объектами и уровнем воды) и в строительстве – для контроля пыли и шума.

Когда приборы говорят на одном языке

Экологические данные поступают на предприятия Волгоградской области из разных источников: одни приборы измеряют концентрацию загрязняющих веществ, другие фиксируют параметры окружающей среды, отдельные системы контролируют выбросы и сбросы. Если информация хранится разрозненно, специалистам приходится вручную сопоставлять показатели, чтобы оценить ситуацию в целом.

Цифровые платформы объединяют сведения с оборудования разных производителей в одном интерфейсе. Это упрощает наблюдение и помогает быстрее замечать изменения, а при превышении допустимых значений система может направить предупреждение ответственным сотрудникам.

Но задача не сводится к тому, чтобы быстрее увидеть отклонение. Важен следующий этап – анализ данных. Например, для оценки распространения выбросов нужно учитывать не только их параметры, но и метеоусловия. Сочетание измерений и аналитики позволяет перейти от наблюдения за текущей ситуацией к прогнозированию возможных рисков.

От фиксации к прогнозу

В цифровом экологическом мониторинге применяются технологии искусственного интеллекта, помогающие моделировать распространение выбросов. Такие инструменты анализируют данные и оценивают возможное развитие ситуации с учетом доступных показателей.

Это не значит, что алгоритм сам устраняет источник загрязнения или заменяет профильных специалистов. Его задача – дать дополнительную информацию для оценки рисков. Решение о необходимых действиях по-прежнему принимают ответственные сотрудники, опираясь на данные мониторинга и особенности конкретного производства.

– Для промышленного региона экологический мониторинг – это не только сбор показателей, но и возможность оперативно оценивать ситуацию и принимать решения на основе данных. Когда информация с разных приборов объединена в одной системе, специалистам проще отслеживать изменения, выявлять отклонения и анализировать возможные источники загрязнения. Сегодня среди предприятий наиболее востребован комплексный подход, когда весь процесс от подбора и установки оборудования до передачи данных, их визуализации и технического сопровождения реализован в едином контуре. Это позволяет выстраивать мониторинг с учетом специфики конкретного производства, – комментирует директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Для примера спикер приводит комплекс «МТС Экология», который собирает данные с приборов разных производителей, отображает концентрации загрязняющих веществ, предупреждает о превышении допустимых значений и позволяет анализировать информацию автоматических систем контроля выбросов и сбросов. При необходимости, по словам Сахаровой, такие системы можно дополнить метеостанциями, датчиками уровня воды и оборудованием для контроля пыли и шума.

Не только для промышленности

Технологии анализа экологических данных применяются и в научных исследованиях. Здесь задача шире оперативного контроля: важно понять, как меняются природные территории на протяжении длительного времени, какие процессы влияют на экосистемы и где могут потребоваться меры по восстановлению земель.

В Волгоградской области ранее был развернут программно-аппаратный комплекс для Федерального научного центра агроэкологии РАН. Он помогает исследователям анализировать состояние природных экосистем и отслеживать процессы опустынивания. Система обрабатывает и хранит данные спутникового мониторинга территорий из 13 регионов России, включая Волгоградскую область.

На основе этих данных ученые оценивают изменения природных сообществ, прогнозируют развитие экологических процессов и разрабатывают меры по восстановлению деградированных земель. Для обработки больших массивов информации используются серверное оборудование и технологии искусственного интеллекта. Цифровые инструменты работают с экологическими данными на разных уровнях – от наблюдения за конкретными показателями на производственной площадке до изучения изменений природных территорий. Принцип в обоих случаях схож: чем полнее и доступнее информация, тем больше возможностей для анализа и обоснованных решений.

Отметим, что интерес предприятий к таким решениям в регионе растет. При этом цифровизация сама по себе не гарантирует улучшения состояния окружающей среды: результат зависит от качества измерений, корректности анализа и того, какие меры принимаются по итогам мониторинга. Но переход от разрозненных показателей к единой системе наблюдения и прогнозирования дает предприятиям больше возможностей не только фиксировать изменения, но и своевременно оценивать связанные с ними риски.