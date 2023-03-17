Расследования

В Котово на скандальной дороге высадился десант из следователей и экспертов

Расследования 17.03.2023 15:06
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17.03.2023 15:06


В городе Котово Волгоградской области после возбуждения уголовного дела на улице Дачная  17 марта наблюдается скопление автомобилей правоохранителей и силовиков. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, люди в штатском прошли пешком едва ли не всю дорогу, осматривая разрушающееся покрытие и ямы. В нескольких местах эксперты сделали вырубку асфальта для исследования материала. 

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о плачевном состоянии дороги по улице Дачная, которая была сдана в эксплуатацию в конце 2022 года. Однако уже через месяц котовчане заметили, что обочины трассы стали рассыпаться, а покрытие – выкрашиваться. 


Накануне стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве по строительству дороги на Дачной на основании материалов прокурорской проверки. Контракт на ремонт дороги был заключен между администрацией городского поселения Котово и ГБУ «Волгоградавтодор». Стоимость работ по контракту превысила 30 млн. рублей. 

Однако в ходе надзорной проверки было выявлено завышение объемов выполненных работ, а также некачественное проведение ремонта. В результате недавно отремонтированная дорога по ул. Дачная в настоящее время начала рассыпаться.    


Кроме того, по инициативе прокуратуры Котовского района Волгоградской области бывший глава городского поселения Котово, заключавший контракт, привлечен к административной ответственности по ч.1.4 ст.7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок для муниципальных нужд) с назначением наказания в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей. 

Поводом для прокурорского реагирования послужили нарушения при заключении муниципального контракта в части установления в аукционной документации 5-летнего гарантийного срока на выполненные работы вместо положенных 8 лет гарантии.

Фото Александра Касьянова

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