



В Волгоградской области задержан подрядчик реконструкции водовода в станице Добринка, который подозревается в хищении более 11,5 миллиона рублей при выполнении муниципального контракта. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, операцию по задержанию расхитителя бюджетных средств провели оперативники регионального Главка полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Волгоградской области.

По версии следствия, руководитель подрядной организации совместно с сообщниками похитил бюджетные средства сельского поселения в Урюпинском районе, которые были перечислены администрацией на реализацию контракта по реконструкции системы водоснабжения в рамках нацпроекта.

– Установлена причастность к совершению мошеннических действий и сына основного фигуранта уголовного дела, который являясь индивидуальным предпринимателем, оказывал услуги по перевозке грузов, – сообщили в Главке.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Согласно данным госзакупок, муниципальный контракт на реконструкцию системы водоснабжения станицы Добринка Урюпинского района был заключен в феврале 2023 года с АО «Урюпинская ПМК-113 Сельхозводстрой». Указанную стройфирму возглавляет Виктор Зюзин. Общая сумма контракта составляла 103,5 миллиона рублей.





Напомним, что это уже второе задержание подрядчика по подозрению в коррупции. 27 октября текущего года силовики задержали директора ООО «Трест 7» из города Энгельса Алексея Кузнецова по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму почти 38 миллионов рублей в ходе строительства поликлиники «Городской больницы №1» в Камышине.

Ранее в силовом блоке ИА «Высота 102» поясняли, что задержание Кузнецова – «первая ласточка». В ГУ МВД России по Волгоградской области в свою очередь поясняли, что руководство Главка будет жестко пресекать попытки хищения средств из бюджета, а лица, которые пытаются нажиться на госконтрактах, понесут заслуженное наказание.