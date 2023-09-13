Задержанную УФСБ сотрудницу «Волгоградавтодора» осудили в Саратове за взятку

Накануне, 12 сентября, Заводской районный суд Саратова вынес приговор Елене Тютюлиной, сотруднице ГБУ «Волгоградавтодор». Как сообщили V102.RU в суде, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Однако с учетом статьи 73 УК РФ наказание следует считать условным с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Решение суда не вступило в законную силу.

Судебный процесс над Еленой Тютюлиной длился с мая этого года. 6 сентября судебное следствие по делу было окончено и судья удалилась в совещательную комнату.



Напомним, Елену Тютюлину задержали сотрудники УФСБ по Саратовской области.



– По версии следствия, 29 марта 2023 года женщина от имени и в интересах учреждения передала сотруднику организации незаконное вознаграждение за совершение им заведомо незаконных действий в ее интересах, выразившихся в подготовке фиктивных протоколов испытаний асфальтобетона путем внесения в них недостоверных сведений о его качестве и соответствии ГОСТу, – говорилось в сообщении СУ СК по Саратовской области.



В отношении сотрудницы ГБУ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, за заведомо незаконные действия.



Елена Тютюлина являлась до последнего времениначальником управления лабораторного контроля ГБУ «Волгоградавтодор». Несколько лет назад она работала заместителем руководителя ГБУ «Волгоградавтодор».



Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

Скриншот оперативной съемки УФСБ по Саратовской области