Задержанный под Волгоградом Виталий Шельменков встретит зиму в СИЗО

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виталия Шельменкова, подозреваемого в получении взятки. Как сообщает V102.RU, размер незаконного вознаграждения составил 108 тысяч рублей.

— Мера пресечения в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 290 УК РФ Виталия Шельменкова избрана до 16 декабря 2023 года, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Как ранее сообщало СУ СКР по Волгоградской области, по делу проходят подозреваемыми Виталий Шельменков и Евгений Сурков. Последний в настоящий момент находится дома.

Следствием установлено, что в 2019 году подозреваемый, являясь директором МБУ, предложил своему заму на регулярной основе заключать с ним договоры оказания услуг по выпуску автотранспорта, числящегося на балансе предприятия. При этом автомобили не проверялись должным образом, а директор должен был получать 50% от цены договоров. Заместитель на заманчивое предложение ответил согласием.

В областном управлении СКР ранее поясняли, что следствие выявляет дополнительные эпизоды преступной деятельности, а со взяткодателем заключено соглашение о сотрудничестве. Мужчина дал показания на бывшего руководителя.

Напомним, глава Городищенского района «прояснил моменты» по задержанию Шельменкова и Суркова.

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