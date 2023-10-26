Расследования

Глава района «прояснил моменты» по задержанию Шельменкова и Суркова в Городище

Расследования 26.10.2023 10:44
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26.10.2023 10:44


В Волгоградской области глава Городищенского района прокомментировал задержание в Городище Виталия Шельменкова и Евгения Суркова по делу о взяточничестве.

– В разных источниках распространяется различная информация, в том числе и недостоверная. Поэтому хочу прояснить некоторые моменты, – написал в своем Telegram-канале Сергей Будников. 

По его словам, задержанный директор МБУ «Комбинат благоустройство» Виталий Шельменков также является и главой Городищенского городского поселения на непостоянной основе, выполняя функции председателя Городищенской городской Думы.

 Другой ключевой фигурой в этом происшествии является Евгений Сурков, который ранее занимал должность заместителя директора МБУ «Комбинат благоустройства» и был депутатом Городищенской городской Думы. Однако, год назад , по представлению прокуратуры, был лишен мандата депутата, а затем уволился и из МБУ. Оба не являются членами партии «Единая Россия», – сообщил глава Городищенского района.

По мнению Будникова, для полного понимания происходящего лучше дождаться официальных результатов расследования.

Напомним, что ранее сообщалось, что Евгений Сурков является депутатом Городищенской городской Думы.

По данным СУ СКР по региону, Шельменкова и его заместителя в МБУ Суркова подозревают во взяточничестве. Главу Городища -  по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), а Суркова, который пошел на сделку со следствием, - по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).

Общая сумма денежных средств, которая была передана одним фигурантом и получена другим составила 108 тысяч рублей. 

Следствием установлено, что в 2019 году подозреваемый, являясь директором МБУ, предложил своему заму на регулярной основе заключать с ним договоры оказания услуг по выпуску автотранспорта, числящегося на балансе предприятия. При этом автомобили не проверялись должны м образом, а директор должен был получать 50% от цены договоров.  Заместитель на это предложение согласился. 

В СУ СКР также сообщили, что Сурков дал показания, изобличающие Шельменкова.

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