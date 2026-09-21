Московский городской суд оставил без изменения меру пресечения председателю комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексею Сивокозу и начальнику правового управления администрации Волгограда Дарьи Казанковой. До 16 декабря текущего года чиновники будут находиться под домашним арестом по ходатайству следствия.

Сивокоз и Казанкова обжаловали вынесенное еще 11 августа постановление Мещанского районного суда Москвы о домашнем аресте. Чиновники просили смягчить меру пресечения, заменив домашний арест на запрет определенных действий.

Так, защитник Казанковой указал, что постановление о продлении домашнего ареста является незаконным и необоснованным, так как основания для этого отсутствуют. Адвокат заявил, что его подзащитная не намерена скрываться, а домашний арест является серьезным препятствием для посещения врачей и прохождения медицинского обследования, в котором женщина нуждается. Адвокат Алексея Сивокоза также выразил несогласие с постановлением суда, которое просил отменить/ Защитник заявил, что предварительное расследование ведется неэффективно, а по делу допущена волокита. Также его подзащитному требуется стоматологическое лечение.

Однако апелляционная инстанция посчитал постановление о продлении меры пресечения законным и обоснованным.

– Суд обоснованно продлил в отношении Казанковой Д.И. и Сивокоза А.С. срок содержания под домашним арестом на запрашиваемый следователем срок, поскольку этот период обусловлен характером предъявленного обвинения, объемом проведенных и запланированных процессуальных действий, в связи с чем, является разумным, не выходящим за срок предварительного следствия по делу, а поэтому оснований для вывода о волоките и неэффективности следствия, вопреки доводам апелляционной жалобы у суда не имелось, – говорится в апелляционном определении Мосгорсуда.

Кроме того, было отмечено, что в суд первой и второй инстанций не было предъявлено документов, подтверждающих наличие каких-либо заболеваний у подследственных, которые бы препятствовали их содержанию под домашним арестом.

Сивокоза и Казанкову, а также Панину, напомним, столичные оперативники задержали в Волгограде 17 декабря 2025 года. Всех троих этапировали в Москву и поместили по решению суда в СИЗО. Им вменяется совершение преступлений, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. В мае текущего года всем троим смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.