Два приятеля предстанут перед судом за бойню, которую они устроили на улице. Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, 17-летний и 18-летний парни 8 марта 2026 года в рабочем поселке Светлый Яр пристали к проходившей мимо семейной паре. Молодые люди попросили у мужчины закурить, но получили отказ, после чего начали избивать 41-летнего прохожего. Потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести. Проходившая мимо еще одна семейная пара, увидев конфликт, остановилась, после чего 49-летний местный житель попытался остановить молодчиков. Однако злоумышленники избили и его. Полученные травмы были квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью.