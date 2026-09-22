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Под Волгоградом осудят коммерсантов за сваленный в поселке отравленный грунт

Расследования 22.09.2026 15:51
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22.09.2026 15:51


Перед судом предстанут руководители подрядной организации, обвиняемые  в мошенничестве при вывозе загрязненных отходов. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, занимающаяся реконструкцией очистных водопроводных сооружений в поселке Калачевского района компания наняла в качестве субподрядчика волгоградскую фирму для вывоза загрязненного химическими веществами грунта. Однако 44-летний руководитель и 42-летний главный инженер подрядной организации решили на этом обогатиться. 

При проведении замены загрязненного химическими веществами грунта весом более 3 тонн с территории очистных сооружений они наняли посторонних лиц, имеющих строительную технику, для вывоза  его не на лицензированный полигон твёрдых бытовых отходов, а прямо к домам жителей посёлка. Опасные отходы нечистые на руку дельцы выгрузили прямо рядом с церковью, участковой Береславской больницей и почтовым отделением. 


Затем организаторы этой аферы «состряпали» фиктивные акты о том, что якобы загрязненные отходы были утилизированы. А полученные незаконным способом подельники перевели на подконтрольные им счета аффилированной компании. 

Таким образом, с марта по сентябрь 2022 года  им удалось похитить денежные средства в сумме около 3 миллионов рублей, поступившие в качестве оплаты за фактически невыполненные работы, и благополучно их потратить на себя.  

Несмотря на собранные доказательства, свою вину в содеянном обвиняемые не признали. Степень их вины и наказание определит Калачевский районный суд. Им грозит до 10 лет лишения свободы. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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