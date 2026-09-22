



Перед судом предстанут руководители подрядной организации, обвиняемые в мошенничестве при вывозе загрязненных отходов. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, занимающаяся реконструкцией очистных водопроводных сооружений в поселке Калачевского района компания наняла в качестве субподрядчика волгоградскую фирму для вывоза загрязненного химическими веществами грунта. Однако 44-летний руководитель и 42-летний главный инженер подрядной организации решили на этом обогатиться.

При проведении замены загрязненного химическими веществами грунта весом более 3 тонн с территории очистных сооружений они наняли посторонних лиц, имеющих строительную технику, для вывоза его не на лицензированный полигон твёрдых бытовых отходов, а прямо к домам жителей посёлка. Опасные отходы нечистые на руку дельцы выгрузили прямо рядом с церковью, участковой Береславской больницей и почтовым отделением.





Затем организаторы этой аферы «состряпали» фиктивные акты о том, что якобы загрязненные отходы были утилизированы. А полученные незаконным способом подельники перевели на подконтрольные им счета аффилированной компании.

Таким образом, с марта по сентябрь 2022 года им удалось похитить денежные средства в сумме около 3 миллионов рублей, поступившие в качестве оплаты за фактически невыполненные работы, и благополучно их потратить на себя.

Несмотря на собранные доказательства, свою вину в содеянном обвиняемые не признали. Степень их вины и наказание определит Калачевский районный суд. Им грозит до 10 лет лишения свободы.