Житель Краснооктябрьского района Волгограда расплатился с крупным долгом по алиментам за содержание своей дочери, заключив контракт с Министерством обороны. Как рассказали ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, мужчина накопил задолженность в размере 807 тысячи рублей. Он уже был привлечен к административной ответственности в виде обязательных работ, однако это не помогло.