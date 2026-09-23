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Общество

Волгоградец после заключения контракта выплатил 800-тысячную задолженность по алиментам

Общество 23.09.2026 13:10
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23.09.2026 13:10


Житель Краснооктябрьского района Волгограда  расплатился с крупным долгом по алиментам за содержание своей дочери, заключив контракт с Министерством обороны. Как рассказали ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, мужчина накопил задолженность в размере 807 тысячи рублей. Он уже был привлечен к административной ответственности в виде обязательных работ, однако это не помогло. 

В отношении должника было возбуждено уголовное дело. После этого мужчина раскаялся и выразил желание отправиться на СВО. Получив единовременную выплату, он погасил долг в полном объеме. Уголовное дело прекращено. В дальнейшем с денежного довольствия мужчины будут ежемесячно удерживаться средства на содержание ребенка.


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