В Волгоградской области к 4 годам колонии общего режима приговорена бывший начальник муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания» Николаевского района Анна Буренина за нанесение ущерба бюджету на сумму более 6 миллионов рублей. После оглашения приговора ее взяли под стражу.

Как сообщили в прокуратуре региона, женщина признана виновной по трем статьям УК РФ: мошенничество в особо крупном размере, превышение должностных полномочий и служебный подлог. Преступления, согласно материалам дела, она совершила в 2022-2024 годах.

Следствием и судом установлено, что в МКУ «ЦБО» экономистом работала также дочь Бурениной. Начальница завышала себе и своему ребенку заработанную плату, используя свое служебное положение. Таким способом женщине удалось похитить свыше 2,7 млн рублей.

Также она подделывала подписи в контрактах и листах согласования, приобретая под видом канцелярских товаров мобильные телефоны, подарочные карты и сертификаты на оплату различных товаров и услуг.

– Под видом приобретения офисной бумаги, канцелярских товаров и принадлежностей фактически покупала мобильные телефоны, электронные устройства, подарочные карты и сертификаты на оплату товаров в сетевых магазинах мебели, электроники, парфюмерии и ювелирных изделий, которыми впоследствии распоряжалась по своему усмотрению, – рассказали в надзорном органе.

Приговором суда ей также в течение 3 лет запрещено занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Вину подсудимая полностью признала и частично возместила причиненный ущерб. В пользу бюджета с бывшей начальницы МКУ «ЦБО» взыскан невозмещенный ущерб в сумме свыше 2,3 млн рублей.