



Волгоградское УФАС включило компанию из Татарстана в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства, такое решение было принято в отношении ООО «ГК Интэкс», которое занималось сносом аварийного дома в Кировском районе Волгограда.

В УФАС с предложением включить подрядчика в «черный список» обратилось МКУ «Служба единого заказчика –застройщика администрации Волгограда». ООО «ГК Интэкс» должно было выполнить работы по сносу аварийного дома почти за 6 миллионов рублей – демонтировать его, благоустроить территорию, а также обеспечить транспортировку строительного мусора, обработку и дальнейшую утилизацию отходов.

Однако вместо этого организация без согласия заказчика использовала образовавшийся кирпичный бой для засыпки автомобильных дорог.

- Таким образом, компания заменила «услуги по обработке и дальнейшей утилизации отходов» на не предусмотренные контрактом «услуги по обработке и сортировке кирпичного боя 5 класса опасности, -пояснили в УФАС.

Кассационная инстанция признала законным решение Волгоградского УФАС России о включении подрядчика в РНП, подтвердив, что у ООО «ГК Интэкс» была возможность исполнить обязательства в соответствии с условиями контракта, но работы по транспортировке строительного мусора, обработке и дальнейшей утилизации отходов оно не выполнило.

Интересно, что ООО «ГК Интэкс» занималось сносом одного из самых старых домов в Бекетовке, который был построен в далеком 1929 году для рабочих строящегося завода «Химпром». После признания его аварийным и расселения жильцов в 2024 году в полуразрушенном доме произошел пожар. Подрядчик должен был вывезти все, что осталось от этого здания. Однако, как выяснилось, распорядился «останками» не так, как требовал заказчик.