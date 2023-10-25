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В администрации Городища прошли обыски. Глава Шельменков задержан

Главное 25.10.2023 10:15
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25.10.2023 10:15


В Волгоградской области силовики задержали главу Городищенского городского поселения Виталия Шельменкова и депутата Городищенской городской думы Евгения Суркова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в районной думе, накануне в администрации Городища прошли обыски. Шельменкова и Суркова, по предварительным данным, подозревают по статье УК РФ о взяточничестве. 

По не подтвержденной официально информации (ИА «Высота 102» направило запросы в ГУ МВД России по  Волгоградской области и СУ СК России по Волгоградской области с просьбой подтвердить данную информацию, – Прим.ред.), Шельменкова и Суркова подозревают в махинациях, связанных с работой муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства Городищенского городского поселения». 

Вчера у нас в Городище были обыски в администрации. Известно пока лишь то, что главу Городища и депутата Суркова после этого увезли. Достоверно о том, с чем связаны оперативные мероприятия, неизвестно, но ходят упорные слухи о том, что Шельменков получил взятку от Суркова как руководитель МБУ, – рассказал ИА «Высота 102» собеседник, знакомый с ситуацией. – Вроде как, брал по немногу на протяжении последних нескольких лет, но сколько набралось в общей сложности, неизвестно. 

Отметим Виталий Шельменков является не только главой Городищенской городской думы – главой Городища, но и директором выше названного муниципального учреждения, основной вид деятельности которого, согласно системе СПАРК, – предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов. Евгений Сурков, в свою очередь, значится бывшим директором данной организации. При этом действующий депутат Городищенской городской думы успешно развивает и собственный бизнес в сфере перевозок пассажиров в городском и пригородном сообщении. 

Вот, по слухам, якобы Шельменков и Сурков как ИП заключили договоры на оказание услуг, после чего действующий глава Городища, он же директор МБУ, подписал акты без каких-либо проверок, за что и получил от Суркова денежное вознаграждение, – сообщают осведомленные источники. – Но, опять же, так это в действительности или нет, предстоит установить следствию. 

Дозвониться до Виталия Шельменкова корреспондентам ИА «Высота 102» утром 25 октября не удалось. Последний его визит в социальных сетях при этом был 23 октября. По не подтвержденной информации, в настоящее время глава Городища задержан на двое суток. Евгений Сурков, в свою очередь, находится на данный момент дома.  

Напомним, что избравшийся от «Единой России» в депутаты бывший либерал-демократ стал главой Городищенского городского поселения и председателем гордумы в 2020 году. В августе 2022 года Виталий Шельменьков попал в поле зрения прессы. Он и его друг буквально спасли от верной смерти семилетнего мальчика. 

Коллаж: ИА «Высота 102» 

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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