МВД опубликовало видео обысков у главы Городища Шельменкова





ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало оперативное видео проведения обысков в МБУ «Комбинат благоустройства Городищенского городского поселения» с участием главы Городища Виталия Шельменкова. Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о задержании чиновника, подозреваемого в получении взятки.





Как сообщают в региональном главке полиции, обыски проводились «в связи с выявленным фактом получения незаконного денежного вознаграждения руководителем администрации одного из городских поселений». К Шельменкову в администрацию Городища нагрянули накануне сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.

– Предварительно установлено, что в период с 2019 по 2022 год фигурант, будучи директором муниципального бюджетного учреждения, предложил своему заместителю, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, заключить с ним ряд договоров на оказание услуг по выпуску на линию автотранспорта, числящегося на балансе учреждения, – говорится в официальном сообщении ГУ МВД. – После заключения договоров, директор за незаконное денежное вознаграждение подписывал акты приемки оказанных услуг, без фактического осуществления контроля их качества. На основании собранных сотрудниками полиции материалов, в отношении главы городского поселения следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

Уточняется, что обыски прошли не только на рабочем месте Виталия Шельменкова, но и у него дома. Подтверждается и информация о том, что глава Городища задержан на двое суток.

– Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщают полицейские, при этом не исключающие того, что Шельменков может быть причастен к другим подобным преступлениям. – Устанавливаются другие эпизоды противоправных действий подозреваемого.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»