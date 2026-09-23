



В Сочи возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки вертолёта Ми-8. Воздушное судно получило серьезные повреждения, а сумма ущерба превысила 1 млн рублей.

Как сообщает ИА «Живая Кубань», инцидент произошел 22 августа во время полета над Лазаревским районом. У вертолета отказали сразу оба двигателя. Пилоту удалось посадить машину в русле реки Аше недалеко от аула Калеж. Никто из членов экипажа не пострадал, однако сам вертолет получил множественные повреждения.

После происшествия следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали расследование. Уголовное дело завели по части 1 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее крупный ущерб.

Сейчас следователи выясняют причины отказа двигателей и устанавливают все обстоятельства аварии. Проводятся необходимые следственные действия.