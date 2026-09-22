Силовики нагрянули к волгоградцам, легализовавшим 229 мигрантов





В Волгоградской области пресечена деятельность группы лиц, организовавшей незаконную миграцию. Как сообщили в УФСБ России по региону, оперативники совместно с сотрудниками ГУ МВД выявили схему легализации иностранных граждан, действовавшую с 2022 года.





По данным ведомства, одна из фигуранток – женщина, ранее судимая, – организовала в собственном домовладении прием иностранцев для оформления фиктивной регистрации и гражданско-правовых договоров, необходимых для получения патента. Понимая, что в одиночку провернуть такую схему сложно, она привлекла к делу близких людей.

– Ввиду наличия судимостей женщина договорилась с четырьмя близкими людьми об оказании ей помощи в организации незаконной легализации иностранных граждан на территории РФ. Реализуя указанную преступную схему, члены группы в период с 2022 года по настоящее время легализовали 229 иностранных граждан, – сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.

По материалам Управления ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 УК России – организация незаконной миграции, совершённая организованной группой.

При силовой поддержке подразделений специального назначения Росгвардии оперативники УФСБ во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД задержали фигурантов. Двоим из них избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, трем другим – в виде обязательства о явке.

По местам жительства злоумышленников проведены обыски. В ходе мероприятий изъято 8 мобильных телефонов, 1 планшет, 2 ноутбука, 9 флэш-накопителей, 3 банковские карты, денежные средства в размере 536 000 рублей, 3 жёстких диска, 39 ключей электронно-цифровой подписи, 3 дискеты, 10 печатей и документы, связанные с трудовой деятельностью иностранных граждан на территории РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.