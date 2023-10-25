СК: под Волгоградом на экс-главу МБУ и его зама возбуждено дело из-за взятки

Волгоградским управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о взяточничестве в отношении экс-директора муниципального бюджетного учреждения и его заместителя. Как сообщает V102.RU, взяткодатель пошел на сделку со следствием.

— В зависимости от роли и степени участия каждого мужчины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Общая сумма денежных средств, которая была передана одним фигурантом и получена другим составила 108 тысяч рублей.

Следствием установлено, что в 2019 году подозреваемый, являясь директором МБУ, предложил своему заму на регулярной основе заключать с ним договоры оказания услуг по выпуску автотранспорта, числящегося на балансе предприятия. При этом автомобили не проверялись должны м образом, а директор должен был получать 50% от цены договоров. Заместитель согласился на такое заманчивое предложение.

— В настоящее время взяткополучатель задержан. Следователи СК России выявляют дополнительные эпизоды преступной деятельности. Со взяткодателем заключено соглашение о сотрудничестве. Им даны показания, изобличающие бывшего руководителя, — добавила Буянова.

Напомним, ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в Волгоградской области накануне был задержан глава Городищенского городского поселения Виталий Шельменков и депутат Городищенской гордумы Евгений Сурков по делу о взятке. Шельменков, кроме того, является директором муниципального учреждения – согласно системе СПАРК, на данный момент действующим. По информации источников «Высоты 102», Сурков передал взятку главе Городища.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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