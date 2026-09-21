Главное

Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО

Актуально

АИ-95 до 137 рублей за литр: ситуация с топливом в Волгограде

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 Под Ростовом восстанавливают пути после схода цистерн с мазутом
На перегоне Двойная – Ельмут в Ростовской области продолжаются восстановительные работы после схода вагонов, передает Привет-Ростов.  Напомним, в результате  схода вагонов в Ростовской области пути и контактная сеть получили повреждения....
Федеральные новости
 СК расследует издевательства над пациентами в частном рехабе
В Саратовской области завели уголовное дело по факту издевательств над пациентами в частном реабилитационном центре. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета, передает «СарИнформ». Как стало известно изданию, речь...
Расследования

В Волгограде осуждены создатели финансовой пирамиды на 846 миллионов

Расследования 21.09.2026 17:49
0
21.09.2026 17:49


21 сентября в Волгограде оглашен приговор четырем создателям финансовой пирамиды с оборотом более 846 миллионов рублей, из которых 112 миллионов подсудимые легализовали. Основным организатором этой схемы, по данным следствия, стала 69-летняя Ольга Числова.


Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, перед судом по обвинению в организации деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, совершенная в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, совершенная в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) предстали 69-летняя женщина-организатор финансовой пирамиды и трое ее сообщников в возрасте 47, 48 и 50 лет.


Следствием и судом установлено, что с января 2020-го по апрель 2024 года они предлагали жителям Волгоградской области поправить свое финансовое положение, оформив кредит на крупную сумму, который якобы не надо погашать. Для этого нужно было отдать половину суммы фигурантам, а они взамен обещали погасить кредит целиком. Таким способом больше тысячи человек отдали злоумышленникам более 846 миллионов рублей. Из этой суммы 112 миллионов подсудимые легализовали путем приобретения объектов недвижимости.

Тракторозаводский районный суд приговорил двоих подсудимых к 4,6 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу на общую сумму 1,3 млн рублей. Двое других фигурантов получили по 2 года принудительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.

Фото прокуратуры Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
21.09.2026 17:49
Расследования 21.09.2026 17:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2026 15:44
Расследования 21.09.2026 15:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2026 13:41
Расследования 21.09.2026 13:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2026 17:07
Расследования 18.09.2026 17:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2026 10:54
Расследования 18.09.2026 10:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2026 14:44
Расследования 17.09.2026 14:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2026 13:52
Расследования 17.09.2026 13:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2026 13:12
Расследования 17.09.2026 13:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2026 12:53
Расследования 17.09.2026 12:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2026 08:46
Расследования 17.09.2026 08:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2026 16:33
Расследования 16.09.2026 16:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2026 20:16
Расследования 15.09.2026 20:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2026 19:02
Расследования 15.09.2026 19:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2026 15:44
Расследования 15.09.2026 15:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2026 12:03
Расследования 15.09.2026 12:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:35
Долги волгоградцев по алиментам и ЖКУ поставят крест на получении ими кредитовСмотреть фотографии
19:14
Фермер из Волгоградской области не смог выплатить 11 млн за топливоСмотреть фотографии
18:45
Под Ростовом восстанавливают пути после схода цистерн с мазутомСмотреть фотографии
18:27
В Волгограде под асфальтом обнаружили памятник археологии эпохи средневековьяСмотреть фотографии
17:53
«Билайн бизнес» построил 1,8 км оптоволокна для стратегического инфраструктурного энергообъектаСмотреть фотографии
17:49
Бочаров поблагодарил волгоградцев за поддержрку на выборах в ГДСмотреть фотографии
17:49
В Волгограде осуждены создатели финансовой пирамиды на 846 миллионовСмотреть фотографии
17:31
Экс-депутат Госдумы Волоцков после выборов вернулся домойСмотреть фотографии
17:11
СК расследует издевательства над пациентами в частном рехабеСмотреть фотографии
16:28
В Волжском на 3 дня пропадет горячая водаСмотреть фотографии
16:01
Театр кукол в Волгограде опроверг запрет на фото у парадного входаСмотреть фотографии
15:55
На юге Волгограда ограничат движение на время ремонта коллектора под ВДСКСмотреть фотографии
15:44
Под Волгоградом за красивую жизнь за счет бюджета осуждена экс-начальник МКУ «ЦБО»Смотреть фотографии
15:25
Волгоградская молодёжь выиграла гранты на 4 млн рублейСмотреть фотографии
15:23
Етеревская – на связи! Старейшая казачья станица под Урюпинском обрела интернетСмотреть фотографии
15:12
В Волгограде умер воспитавший чемпионов России тренер Борис ГорьковСмотреть фотографии
14:57
Путин наградил четырех волгоградцев за труды в сфере АПКСмотреть фотографии
14:43
Итоги выборов в Госдуму в Волгоградской области: победа «ЕР» и явка 68,8%Смотреть фотографии
14:39
Прокуратура помогла 92-летней волгоградке получить статус «Житель осаждённого Сталинграда»Смотреть фотографии
14:00
Волгоградцы смогут легально пользоваться криптовалютой к концу 2026 годаСмотреть фотографии
13:41
Жаловались на волокиту и просились к врачам: Мосгорсуд продлил домашний арест двум волгоградским чиновникамСмотреть фотографии
13:07
Волгоградцев пугают переводом пенсий в цифруСмотреть фотографии
12:52
Под Волгоградом в «паровозике» из большегрузов пострадал один человекСмотреть фотографии
12:42
Три одномандатника-единоросса прошли в Госдуму от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:36
Директора УК «ЖЭУ-66» оштрафовали за грязь во дворе дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Концессии готовятся к масштабным работам в Волгограде: в 2 районах и на Тулака отключат водуСмотреть фотографии
11:16
Размер чистой зарплаты волгоградцев назвали экспертыСмотреть фотографии
10:59
Волгоградцам в 2027 году придется отработать 6 дней подрядСмотреть фотографии
10:13
ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам и портам УкраиныСмотреть фотографии
10:10
В веке южанки завелся червь после укуса комараСмотреть фотографии
 