В Волгограде осуждены создатели финансовой пирамиды на 846 миллионов

21 сентября в Волгограде оглашен приговор четырем создателям финансовой пирамиды с оборотом более 846 миллионов рублей, из которых 112 миллионов подсудимые легализовали. Основным организатором этой схемы, по данным следствия, стала 69-летняя Ольга Числова.





Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, перед судом по обвинению в организации деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, совершенная в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, совершенная в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) предстали 69-летняя женщина-организатор финансовой пирамиды и трое ее сообщников в возрасте 47, 48 и 50 лет.





Следствием и судом установлено, что с января 2020-го по апрель 2024 года они предлагали жителям Волгоградской области поправить свое финансовое положение, оформив кредит на крупную сумму, который якобы не надо погашать. Для этого нужно было отдать половину суммы фигурантам, а они взамен обещали погасить кредит целиком. Таким способом больше тысячи человек отдали злоумышленникам более 846 миллионов рублей. Из этой суммы 112 миллионов подсудимые легализовали путем приобретения объектов недвижимости.

Тракторозаводский районный суд приговорил двоих подсудимых к 4,6 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу на общую сумму 1,3 млн рублей. Двое других фигурантов получили по 2 года принудительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.

Фото прокуратуры Волгоградской области