Политика

Над задержанным в Городище Шельменковым нависла политическая угроза

Политика 25.10.2023 19:30
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25.10.2023 19:30


В Волгоградской области задержанный накануне глава Городищенского городского поселения Виталий Шельменков рискует остаться без мандата. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». Однако для таких санкций должно вступить в силу решение суда. 

Напомним, о задержании главы Городища Виталия Шельменкова информагентство сообщило 25 октября. Как вскоре заявили в ГУ МВД России по Волгоградской области, Шельменков подозревается в получении взятки. Полицейскими было опубликовано видео задержания.

К вечеру с комментарием относительно персоны задержанного выступили в региональном отделении «ЕР». Здесь уточнили, что задержанный депутат не является их однопартийцем.   

В связи с возбуждением уголовного дела в отношении депутата Городищенской районной думы Виталия Шельменкова сообщаем, что он не является членом «Единой России», иначе его членство в партии было бы приостановлено в соответствии с ее Уставом, – заявили в реготделении. – Если суд признает его виновным в совершении инкриминируемого преступления, он будет исключен из депутатского объединения партии в представительном органе и лишен мандата.

Виталий Шельменков, будучи в прошлом либерал-демократом, избрался на пост главы Городищенского городского поселения от «Единой России» в октябре 2020 года.  Кроме того, работы на данном посту он возглавляет Городищенскую гордуму, а также входит в состав депутатов районной думы. Успешный молодой мужчина, помимо этого, является еще и директором МБУ «Комбинат благоустройства Городищенского городского поселения». Собственно на последнем месте работы его вчера и задержала полиция.

Фото: соцсети

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