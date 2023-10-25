Над задержанным в Городище Шельменковым нависла политическая угроза





В Волгоградской области задержанный накануне глава Городищенского городского поселения Виталий Шельменков рискует остаться без мандата. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». Однако для таких санкций должно вступить в силу решение суда.

Напомним, о задержании главы Городища Виталия Шельменкова информагентство сообщило 25 октября. Как вскоре заявили в ГУ МВД России по Волгоградской области, Шельменков подозревается в получении взятки. Полицейскими было опубликовано видео задержания.

К вечеру с комментарием относительно персоны задержанного выступили в региональном отделении «ЕР». Здесь уточнили, что задержанный депутат не является их однопартийцем.

– В связи с возбуждением уголовного дела в отношении депутата Городищенской районной думы Виталия Шельменкова сообщаем, что он не является членом «Единой России», иначе его членство в партии было бы приостановлено в соответствии с ее Уставом, – заявили в реготделении. – Если суд признает его виновным в совершении инкриминируемого преступления, он будет исключен из депутатского объединения партии в представительном органе и лишен мандата.

Виталий Шельменков, будучи в прошлом либерал-демократом, избрался на пост главы Городищенского городского поселения от «Единой России» в октябре 2020 года. Кроме того, работы на данном посту он возглавляет Городищенскую гордуму, а также входит в состав депутатов районной думы. Успешный молодой мужчина, помимо этого, является еще и директором МБУ «Комбинат благоустройства Городищенского городского поселения». Собственно на последнем месте работы его вчера и задержала полиция.

Фото: соцсети