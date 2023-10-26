



Председатель Следственного комитета РФ ждет доклад от подчиненных из Волгоградской области по делу об истязании 29-летней жительницей города Котово 6-летней падчерицы. Накануне, напомним, в ГУ МВД России по региону уточняли, что малолетняя терпела регулярные побои, поскольку женщина не испытывала к ней теплых чувств. При этом девочка является инвалидом по кардиологическому заболеванию.

Сообщается, что по факту систематического избиения ребенка органами следствия возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ – «Истязание».

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела, – сообщили сегодня, 26 октября в Информационном центре СК России.

Напомним, что родной отец девочки наблюдал за происходящим и бездействовал. Не обращались в полицию и сотрудники детского сада, не раз наблюдавшие синяки на теле ребенка. Тревогу забили соседи неблагополучной семьи, указавшие на постоянные крики и плач девочки за стенкой.