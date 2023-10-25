В Котово за издевательства над 6-летней девочкой задержана ее мачеха





В городе Котово Волгоградской области полицейскими установлен факт жесткого обращения с 6-летним ребенком. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, над падчерицей систематически издевалась мачеха. Женщина била ребенка лишь потому, что та ей не нравилась.

Уточняется, что о проблеме ребенка узнали инспекторы по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Котовскому району, после того как о шуме в квартире, где проживала семья с девочкой, сообщили в полицию соседи.

– В октябре 2023 года соседи по дому обратились в полицию и сообщили, что в одной из квартир ежедневно и длительно плачет ребенок. Выяснилось, что на протяжении нескольких месяцев 29-летняя женщина, испытывая неприязнь к своей 6-летней падчерице, регулярно била ее по лицу, голове и рукам без видимых на то причин, словесно унижала и оскорбляла ее, – рассказали ИА «Высота 102» подробности в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую и та уже дала признательные показания.

– Женщина созналась в содеянном, пояснив, что, несмотря на то, что ребенок является инвалидом по причине кардиологического заболевания, жалости и любви она к ней не испытывала и сам процесс воспитания и ухода за ребенком ей в тягость, – уточняют в полиции.

Здесь также стоит добавить, что синяки на теле несчастной малышкой регулярно замечали воспитатели в детском саду. Однако сообщают в органы они не спешили и, судя по всему, верили на слово мачехе ребенка. Та, сообщают полицейские, все это время уверяла сотрудников детсада, что ребенок попросту часто падает.

– На основании собранных полицейскими материалов, следственными органами в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ – «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями в отношении несовершеннолетнего», – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как стало известно ИА «Высота 102», задержанная работает уборщицей в ЖЭУ Котово. Что касается родного отца девочки, то он, наблюдая за происходящим, никак не перечил новой жене. При этом семья регулярно получала от государства порядка 20 тыс рублей в качестве выплат на ребенка-инвалида.