МЧС России сообщило об одном погибшем при взрыве газа в Котельниково





В городе Котельниково Волгоградской области в пятиэтажке, где утром 23 октября взорвался газ и начался пожар, обнаружено тело одного погибшего.

- На пожаре пострадали двое. К сожалению, погиб один человек, - сообщает МЧС России. В региональном МЧС эту информацию также подтвердили.

На месте происшествия работают 47 специалистов и 24 единицы техники.

Напомним, сегодня, 23 октября, в 11.00 произошел взрыв газа на ул. Родина, 1. В результате две квартиры на пятом этаже загорелись.

В комитете здравоохранения сообщили. что пострадали два человека. Медицинская помощь оказывается одному пострадавшему — мужчина госпитализирован в отделение реанимации Котельниковской ЦРБ. Еще одна девочка обратилась в больницу самостоятельно.

По факту случившегося начата процессуальная проверка. Губернатор Волгоградской области распорядился создать межведомственную рабочую группу для оказания помощи жильцам пострадавшей пятиэтажки.

Видео, фото: читатели ИА «Высота 102»