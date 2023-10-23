Происшествия

В жилом доме в Волгоградской области произошел взрыв газа

Происшествия 23.10.2023 11:38
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23.10.2023 11:38


В многоквартирном жилом доме в городе Котельниково Волгоградской области 23 октября утром, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. Как сообщает ИА «Высота 102», в одной из квартир МКД №1, расположенного на ул. Родина, в настоящее время ликвидируют возгорание.  

По информации собственного источника информагентства, близкого к администрации Котельниковского района, сообщение о происшествии в райцентре поступило около 11.05. 

– По предварительным данным, в одной из квартир панельной пятиэтажки произошел хлопок бытового газа. В результате  в жилом помещении произошел пожар, который сейчас ликвидируют, – рассказал собеседник «Высоты 102». 

Информация о происшествии уточняется в ГУ МЧС России по Волгоградской области. 

Получить оперативно комментарий у главы района Сергея Панкратова не удалось – телефон приемной не отвечает. 

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области 

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