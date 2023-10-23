В жилом доме в Волгоградской области произошел взрыв газа

В многоквартирном жилом доме в городе Котельниково Волгоградской области 23 октября утром, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. Как сообщает ИА «Высота 102», в одной из квартир МКД №1, расположенного на ул. Родина, в настоящее время ликвидируют возгорание.

По информации собственного источника информагентства, близкого к администрации Котельниковского района, сообщение о происшествии в райцентре поступило около 11.05.

– По предварительным данным, в одной из квартир панельной пятиэтажки произошел хлопок бытового газа. В результате в жилом помещении произошел пожар, который сейчас ликвидируют, – рассказал собеседник «Высоты 102».

Информация о происшествии уточняется в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Получить оперативно комментарий у главы района Сергея Панкратова не удалось – телефон приемной не отвечает.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области