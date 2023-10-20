В Волгоградской области экодобровольцы высадили 42 000 деревьев

В парке Волжского Волгоградской области сегодня, 20 октября, эковолонтеры высадили сто акаций. Как сообщает V102.RU, добровольцы дополнили Аллею памяти, заложенную в ходе акции 2022 года.





— В парке Новый город Волжского состоялась очередная акция в рамках российского экологического проекта «Сохраним лес», который входит в инициированный Президентом РФ нацпроект «Экология», — рассказали информагентству в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.





Уточняется, что всего на территории Волгоградского региона прошло 17 экомероприятий, в ходе которых 600 добровольцев высадили 42 тысячи сеянцев сосны, катальпы, акации и ясеня. В число волонтеров вошли школьники, студенты и трудовые коллективы, которые собирали семена лесных растений, проводили субботники, благоустраивали Аллеи памяти.





Также добровольцы вместе с лесниками и сотрудниками природных парков очистили от мусора более 5 гектаров территории. Помимо этого, была собрана тонна семян лесных растений. Спустя время уже молодые деревья заполнят собой поврежденные участки леса.





Напомним, Волгоградский регион является активным участником проекта «Сохраним лес». В этом году акция проводится в пятый раз за свою историю. Присоединиться может любой желающий. Достаточно выбрать место и зарегистрироваться на официальном сайте. Всего в рамках акции в регионе запланированы 62 мероприятия, в ходе которых будут высажены более 140 тысяч деревьев на общей площади 111,6 гектара во всех 22 лесничествах.





Фото: комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»