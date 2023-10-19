А вы видели? В Волгоградской области упали цены на дизтопливо и бензин

Волгоградстат сообщает о снижении цен на бензин и дизтопливо в регионе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные еженедельного мониторинга цен на нефтепродукты, за минувшую неделю без изменений осталась только цена на АИ-95 - 57,32 рубля за литр.

По остальным позициям наблюдатели зафиксировали снижение цен. Так, дизельное топливо подешевело на 0,62% или на 39 копейки - до 61,23 рубля за литр.

Снизилась на 0,59% цена на бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.). Теперь литр этого топлива стоит 50,93 рубля, что на 31 копейку дешевле по сравнению с предыдущей неделей.

Упала стоимость и литра бензина АИ-98. Сейчас она составляет 65,89 рубля, что на 25 копейки или 0,37% дешевле.

Отметим, что Волгоградстат фиксирует снижение цен на топливо в регионе уже третью неделю подряд. Последний раз, согласно данным статистического ведомства, стоимость нефтепродуктов в регионе повышалась в конце сентября.

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