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15.10.2026 14:07


Депутаты Волгоградской облдумы на заседании 15 октября приняли поправки в бюджет, которые увеличивают доходную и расходную части бюджета. Поводом для уточнения показателей главного финансового документа области стала необходимость перераспределения расходов бюджета по отдельным ключевым, социально значимым направлениям.

Согласно внесенным изменениям, доходы бюджета увеличиваются на 1,2 млрд рублей и составят 186,4 млрд рублей, расходы – на 5,2 млрд рублей (195,4 млрд).

Как перераспределили средства:

Дополнительное финансирование в размере свыше 2 млрд рублей получила государственная программа «Развитие здравоохранения Волгоградской области». 

Также свыше 2 млрд рублей составит рост расходов на исполнение региональной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». 

На 1,2 млрд рублей планируется увеличить объем финансирования госпрограммы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Волгоградской области».

Объем финансирования государственной программы экономического развития региона увеличен до 4,4 млрд рублей, при этом дополнительно свыше 500 млн рублей планируется направить муниципальным образованиям в целях поддержки ресурсоснабжающих организаций в осенне-зимний период. 

На 734,2 млн рублей увеличилось финансовое обеспечение государственной программы «Развитие образования Волгоградской области». В том числе дополнительные ассигнования в размере 445 млн рублей предусмотрены на возведение школы в микрорайоне «Родниковая долина» Советского района Волгограда. 

Помимо этого, в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия» на 181,1 млн рублей увеличено финансирование мероприятий, направленных на поддержку малого агробизнеса.

Более 165 млн рублей в рамках подпрограммы «Чистая вода» дополнительно направят на строительство сетей водоснабжения в Среднеахтубинском муниципальном районе. Еще порядка 46 млн рублей предусмотрено на возведение водопропускных сооружений (ВПC) в Волго-Ахтубинской пойме по госпрограмме «Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод». 

На 157,3 млн рублей увеличено  финансирование мероприятий по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности, на 64 млн рублей — по развитию гражданского общества.


Ранее сообщалось, что в  2026 году дефицит бюджета предлагается увеличить с 4,9 млрд рублей до 8,8 млрд рублей, почти в два раза.

Фото Волгоградской облдумы

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