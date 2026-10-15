На волгоградских АЗС резко сменили ценники

Росстат зафиксировал очередные изменения стоимости автомобильного топлива в Волгоградской области. За период с 6 по 12 октября в регионе на 16 копеек подорожал АИ-92 (до 68,93 рубля). Ценники на АИ-95 в среднем выросли на 31 копейку – до 76,34 рубля за литр. Также еще дороже стало дизтопливо – за неделю рост стоимости составил в среднем 24 копейки (78,65 рубля). АИ-98 стоит теперь на 18 копеек больше – 97,17 рубля за литр.