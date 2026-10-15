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Экономика

Миронов поставил в пример Волгоградскую область, где снизили тарифы на вывоз ТКО

Экономика 15.10.2026 11:17
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15.10.2026 11:17


Глава «Справедливой России» предложил правительству провести общероссийский аудит коммунальной системы для оценки справедливости тарифов и выявления скрытых резервов для снижения платы за ЖКХ.  В качестве положительного примера Сергей Миронов привел опыт Волгоградской области, где с 1 октября плата за вывоз мусора для МКД снизилась со 120 до 91 рубля с человека. 

– Это результат пересмотра ежемесячного норматива накопления твёрдых коммунальных отходов, и это беспрецедентное решение для коммунальной отрасли, – отметил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что ситуация в одном регионе не решает системной проблемы коммунальной сферы, которая характерна для всей страны. По данным Минстроя России, средний износ сетей превышает 40%, а в некоторых регионах достигает 80%. Износ тепловых сетей в ряде городов составляет 60–70%. Однако повышение тарифов выше официальной инфляции он назвал недопустимым. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Волгоградской области с 1 октября для жителей городов  снизились нормативы накопления твердых коммунальных отходов, что и привело к уменьшению ежемесячного платежа.

Для жителей многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов в городских округах и городских населенных пунктах нормативы накопления отходов уменьшились на 24,3% и 10,3% по отношению к действующим. У проживающих в индивидуальных жилых домах в сельских населенных пунктах произошло  незначительное увеличение норматива накопления отходов — на 1,7%.

Власти отмечали, что пересмотр объема накопления ТКО стал возможен  из-за повышения экологической культуры населения. Жители стали чаще выбирать экологическую упаковку, сортировать отходы и использовать многоразовые вещи.

Фото: пресс-служба Госдумы 

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